7 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Lier raakten jullie het meest in 2022: van een tragisch verkeersongeval tot een dokter die opereert vanuit zijn rolstoel

LierMeer dan 7 miljoen keer, zo vaak werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Lier het voorbije jaar aangeklikt. We brachten grote en kleine verhalen, met goed en slecht nieuws, jullie lazen ze massaal. Van het tragische ongeval in Koningshooikt waarbij Wim (37) en Joyce (36) het leven lieten tot orthopedisch chirurg Geoffroy Vandeputte die operaties uitvoert vanuit zijn rolstoel. Wij maakten een jaaroverzicht met de artikels die jullie het meest konden bekoren.

Het verhaal dat jullie dit jaar duidelijk het meest heeft geraakt, is dat van Wim Janssens (37) en Joyce Van Roosbroeck (36). Zij lieten eind september het leven bij een zwaar verkeersongeval in Koningshooikt. Ze lieten twee dochters achter. Samen met vier vrienden was het koppel op weg naar huis van een huwelijksfeest, maar op zo’n honderd meter van hun huis liep het mis. Wim en Joyce overleden ter plaatse, de andere inzittenden raakten zwaargewond. De emotionele plechtigheid werd door 1.600 rouwenden bijgewoond.

Brand

In 2022 moest de Lierse brandweer verschillende keren uitrukken. Zo brak in april een zware brand uit in discotheek La Rocca, die de iconische danstempel volledig vernielde. Voormalig uitbater Wim Van Ouytsel (59) was op dat moment aanwezig, maar kon zich tijdig in veiligheid brengen. De brand brak juist één week voor het allerlaatste feestje in de discotheek uit, wat het voor Wim extra pijnlijk maakte.

Volledig scherm Discotheek La Rocca werd volledig vernield door een verwoestende brand. © Marc De Roeck

Ook in Pettendonk zorgde een brand voor veel vernieling. Het vuur ontstond eind november in een woning, verspreidde zich razendsnel en richtte een enorme ravage aan. Twee woningen werden compleet verwoest door de brand, een derde woning liep rookschade op. Een persoon raakte bevangen door de rook en werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.

Seksueel overschrijdend gedrag

In het Sint-Aloysiusinstituut kwam een leerkracht in opspraak nadat verschillende leerlingen van de beroepsopleiding verpleegkunde (HBO5) aan het begin van het schooljaar melding hadden gemaakt dat hij examenvragen zou hebben verstrekt in ruil voor naaktfoto’s. Het Antwerps parket startte een onderzoek naar aanleiding van de verhalen in de media. Uit het onderzoek zal moeten blijken of er sprake is van strafbare feiten. De leerkracht ontkent de aantijgingen met klem.

Volledig scherm Sint-Aloysiusinstituut voor Verpleegkunde Lier © David Legreve

Ook een 56-jarige man moest zich verantwoorden voor zedenfeiten. Hij werd ervan beschuldigd zijn kleindochter van elf jaar maar liefst 4,5 jaar lang te hebben betast. Naast de verklaringen van het meisje zelf, waren ook de vaststellingen tijdens de huiszoeking bij de man extra zorgwekkend. Op de zolder werd een kamer aangetroffen die volledig was ingericht als erotische ruimte met verschillende seksspeeltjes, uitgestald op een tafellaken van Paw Patrol, een tekenfilm die erg populair is bij kinderen.

Wilskracht

Gelukkig was er ook positief nieuws. Zo gingen we opnieuw een kijkje nemen bij baby Pia, die werd geboren met de erg zeldzame spierziekte SMA (spinale musculaire atrofie). Eind 2019 zetten haar ouders een sms-actie op om geld in te zamelen voor een behandeling met een prijskaartje van 1,9 miljoen euro. Ondertussen is Pia een fikse kleuter van vier jaar die enorm graag naar school gaat.

De ouders van baby Pia begrijpen waarschijnlijk als geen ander waar Joke Vandoorne (29) en Vincent Van Houtven (32) doorheen gaan. Ook zij hebben een dochter die werd geboren met een ongeneeslijke ziekte. Line heeft het GNAO1-syndroom en heeft hierdoor dag en nacht zorgen nodig in een revalidatiecentrum. Om de medische kosten te kunnen betalen, richtten de ouders vzw Team Line op. Hun missie: Line het zo comfortabel mogelijk maken in de tijd die ze heeft.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Line met broer Gust © Joke Vandoorne

We sluiten dit overzicht af met het opmerkelijke verhaal van Geoffroy Vandeputte (53). Sinds een fietsongeval zit de orthopedisch chirurg in een rolstoel, maar dat houdt hem niet tegen om te blijven opereren in het Lierse Heilig-Hartziekenhuis. Een sportief lichaam, een grote dosis wilskracht en aangepaste rolstoel zorgden voor dokter Vandeputtes comeback in de operatiezaal.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

