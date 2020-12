40 leerlingen en leerkrachten geëvacueerd na bommelding in Sint-Gummaruscollege: “Gelukkig vals alarm”

Take-away recensie RECENSIE. De Poemp: ‘correcte’ afhaalmaal­tijd uit het betere eetcafé

1 december Nu de horeca nog altijd in lockdown zit, blijven we voorlopig aangewezen op takeaway als we eens geen zin hebben om zelf te koken. Deze keer gaan we langs in eetcafé De Poemp, op de Markt in Berlaar. Op een paar schoonheidsfoutjes na blijkt die keuze best een meevaller.