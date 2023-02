350 Franse bekendheden aan de muur van Chez Lucien: “Mijn favoriet is het portret van mijn bompa”

Ly­ra-Lier­se schiet niets op met een punt in Lebbeke: “Als je ziet wat we op de mat leggen, is 2 op 9 veel en veel te weinig’

Het zit Lyra-Lierse niet echt mee de jongste weken. Telkens moest het de tanden stuk bijten op de doelman van de tegenpartij. Woensdag was het Cascio die bij Belisia een Lierse goal in de weg stond, en in Lebbeke stond er met Aeyels een nieuwe kwelduivel in de goal. Scoren deed Lyra-Lierse alleen van op de stip via Peffer, na een fout van... Aeyels op Peffer. Het bleef bij dat ene doelpunt, en dus een 1-1-eindstand.