230 aanwezigen op jaarlijkse seniorenbeurs

De Seniorenadviesraad organiseert ieder jaar de grote seniorenbeurs. Een 27-tal infostanden werden opgesteld in Cultuurcentrum De Mol. “Alle seniorenverenigingen kwamen zich voorstellen”, zegt Els Verheyen, seniorenconsulent van stad Lier. “Er waren een aantal culturele verenigingen, maar ook organisaties van de zorgsector en enkele stadsdiensten. Er waren ongeveer 230 mensen aanwezig, dus we zijn tevreden over deze opkomst. In de namiddag kwam auteur Guido Cuyvers zijn ideeën voorstellen over ouder worden. Hij is docent aan de hogeschool in Geel en hij vertrok vanuit een onderzoek van de Koning Boudewijn-stichting waarin veel ouderen aangaven dat ze negatief naar de toekomst keken. Hij wil dat idee tegengaan en laten zien dat er nog veel mooie kansen zijn bij het ouder worden. Op het Seniorenforum konden de mensen kennismaken met de vernieuwde werking van de Lierse Seniorenadviesraad.”