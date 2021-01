19-jarige ramt wagen, knalt tegen gevel en pleegt vluchtmisdrijf: “Onder invloed én avondklok genegeerd”

“Het incident gebeurde zaterdagnacht, iets na middernacht, in de Eikenboslaan. Een 19-jarige automobilist reed er met zijn wagen tegen de hoek van een appartementsgebouw. In dezelfde straat raakte hij ook een geparkeerde wagen, maar in plaats van uit te stappen en de hulpdiensten te verwittigen pleegde de automobilist vluchtmisdrijf”, zegt Derboven.

Avondklok

“Onze collega’s van politiezone Bodukap konden de jongeman iets later bij de kraag vatten, hij bleek onder invloed te zijn. Of de man ook in deze regio woont, is mij niet duidelijk. Als we alle inbreuken optellen -het dronken rijden, het vluchtmisdrijf, het negeren van de avondklok- belooft dit een stevig dossier te worden. De schade aan het appartementsgebouw viel gelukkig mee. De lokale brandweer kwam ter plaatse voor een stabiliteitscontrole, maar de gevel moest niet gestut worden.”