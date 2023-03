180 dozen koekjes en 300 maaltijden: medewerkers Heilig Hartziekenhuis koken om slachtoffers van de aardbeving te steunen

Om zes uur ‘s ochtends stonden de dames al klaar om het eten voor te bereiden. Sevda Alar en Seren Altun zijn allebei logistiek medewerkster bij het Heilig Hart-ziekenhuis in Lier en wilden een steunactie organiseren voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. Ook zijn ze allebei lid van de vrouwenafdeling van VTAL, Vereniging voor Turkse Arbeiders in Lier. “Als vereniging zijn wij al tien jaar actief en nemen we deel aan verschillende activiteiten”, zegt Seren. “Dit initiatief hebben we zelf opgestart en voorgesteld aan de leidinggevenden van het ziekenhuis en die stapten meteen mee in ons verhaal. Er werd een format opgericht waar de medewerkers van het ziekenhuis hun bestellingen konden doorgeven. We bieden een doos vers gemaakte koekjes aan en een traditionele vlees- of vegetarische menu met kikkererwten, rijst, groentjes en kip of paprika met baklava als dessertje.”

steunactie Turkije Ziekenhuis Lier - koekjes

“Er werden in totaal 180 dozen koekjes en 300 maaltijden besteld. We zijn om zes uur vanochtend met de vrijwilligsters beginnen koken, de meesten van ons werken ook mee in het ziekenhuis. Al het eten is vers gemaakt en we zijn ook twee dagen bezig geweest met het bakken van de koekjes. De ingrediënten hebben we zelf gesponsord, iemand bracht de rijst mee, iemand anders voorzag de kip, enzovoorts. We vroegen tien euro per doos en die konden de medewerkers van het ziekenhuis dan op voorhand bestellen via een format. Sommigen komen graag terug voor meer, dus we hebben ook wat extra voorzien.”

De traditionele Turkse maaltijd die de vrijwilligers in het Heilig Hart ziekenhuis klaarmaakte voor de slachtoffers van de aardebeving in Syrië en Turkije

De dochter van Sevda, Berna Alar, kwam ook mee helpen als vrijwilligster: “De vrouwen van de Turkse gemeenschap wilden dit organiseren, want we wilden ook ons steentje bijdragen en dit was voor ons de manier om iets te betekenen. Wat daar gebeurd is, doet voor ons ook pijn, want we zijn erg meelevend als gemeenschap. Ook de Turkse gemeenschap in Lier is heel hecht, dus we wilden echt iets doen om steun te bieden. De opbrengst gaat rechtstreeks naar hulporganisaties voor rampenbestrijding in Turkije. We zijn heel blij met het aantal bestelling en we zijn heel blij dat we deze actie gedaan hebben.”

