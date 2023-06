Zwemmen voor Affligemse scholieren en inwoners blijft even duur, ondanks tariefverhoging zwembaden

Zomerbar Bloom moet dicht van Raad van State: “Dit voelt heel onrecht­vaar­dig aan”

Zomerbar Bloom aan de Affligemdreef, de enige Aalsterse zomerbar van 2023, moet verplicht de togen sluiten en de strandstoelen opbergen. Na een klacht van buren besliste de Raad van State dat de uitbating van een zomerbar op die plek niet is toegestaan. De uitbaters zijn er het hart van in: “Of we dit financieel nog te boven komen, is zeer twijfelachtig.”