Zestiger die bijklust als buschauffeur pleegt dronken vluchtmisdrijf

R. keerde vorig jaar na een gezellige avondje naar huis terug maar had veel te veel gedronken om nog te rijden. Op de Affligemsestraat in Liedekerke verloor hij de controle over het stuur. Hij knalde tegen twee verkeersborden op een verkeerseiland. Uiteindelijk reed hij nog door naar huis en kroop in zijn bed. Maar op de plaats van het ongeval was zijn nummerplaat achtergebleven zodat de politie diezelfde nacht al snel aan de deur van de zestiger stond. R. blies op dat moment nog 1,3 promille alcohol. Voor de politierechter in Halle vertelde hij dat hij zich van het ongeval zelf niets meer herinnerde. De man is intussen met pensioen maar is wel nog buschauffeur voor een centrum waar kinderen met een beperking worden opgevangen. Daar rijdt hij wel altijd nuchter rond omdat er een alcoholslot geïnstalleerd is in de bus. De man kreeg uiteindelijk een boete van 1.600 euro waarvan 1.040 euro met uitstel. Hij moet ook 45 dagen zijn rijbewijs inleveren.