Winnend ontwerp voor muurschildering in Opperstraat is bekend: ode aan de kermis en Jacky Delcour

Het ontwerp FEEST, een illustratieve striptekening gebaseerd op foto’s van Jarno Cobbaert, zal uitgewerkt worden als muurtekening in de Opperstraat. De tekening komt op de gevel aan de Paardeputstraat, het zijstraatje van de Opperstraat, naast Apotheek De Vulder aan de parking achter de kerk. Te herkennen in de tekening: een trommelende Birger, kermisattractie de Popcorn Party, de bomen van het park, de pree in de broekzak, maar ook Jacky Delcour is centraal met camera in de hand te vinden. Het winnende ontwerp haalde het met 56,1 procent van de stemmen van FLITS. In totaal brachten 827 mensen hun stem uit. De kunstenaars van Treepack zullen in april aan de slag gaan met de uitwerking, waarna het op 7 mei om 11 uur ingehuldigd zal worden tijdens het LikART Kunstenparcours.