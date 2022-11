Werkstraf dreigt voor man die ‘dief’ overvalt

Op 2 mei bevond het slachtoffer zich in een wasserette toen A.D. daar plots binnenkwam en hem verschillende vuistslagen toediende. Een getuige kwam tussenbeide en het slachtoffer maakte van die gelegenheid gebruik om de benen te nemen. A.D. nam daarop de gsm van het slachtoffer, die het slachtoffer in zijn vlucht had achtergelaten, en keerde naar huis terug. Daar verscheen al snel de politie om de man in te rekenen. Het motief werd al snel duidelijk. “De broer van meneer was zijn gsm kwijt en het gerucht deed de ronde dat het slachtoffer die gestolen had”, zei het parket. “Op basis van dat gerucht vond meneer het aangewezen zelf verhaal te gaan halen. Alleen bleek het slachtoffer een totaal andere gsm te bezitten en niets te maken te hebben met enige diefstal van de gsm van D.’s broer.”

Straat

A.D. was in het verleden al vijfmaal veroordeeld, onder andere voor geweldfeiten, en het parket vroeg dan ook een gevangenisstraf van 15 maanden. of een werkstraf van 200 uur. De verdediging pleitte voor een werkstraf. “Mijn cliënt beseft dat hij daar compleet in de fout is gegaan”, klonk het. “Hij komt uit een moeilijke periode waarin hij een tijdlang op straat heeft geleefd, maar is intussen op het goede pad. Hij heeft therapie gevolgd om zijn impulsen en zijn agressie te beheersen. Een werkstraf zou voor hem een nuttige dagbesteding betekenen, een eerste stap naar werk.” Uitspraak op 21 december.