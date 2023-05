WEER. Vanochtend kans op zo goed als helder weer in Liedekerke

Tina Turner stond in 1989 in Dender­leeuw op podium van ‘Tien om te zien’: “Ze was vriende­lijk tegen iedereen en had geen sterallu­res”

Zangeres Tina Turner, die woensdag op 83-jarige leeftijd overleed, was in 1989 in Denderleeuw voor een optreden bij ‘Tien om te zien’. Op weg naar Denderleeuw viel de superster wel in panne. We reconstrueren het verhaal en spraken ook met een Denderleeuwenaar die haar in de vipruimte zag na haar optreden.