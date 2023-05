WEER. Vanochtend kans op helder met enkele wolkenvelden in Liedekerke

Gemeente bevriest opzeg Saamo na grote verontwaar­di­ging over stopzet­ting samenwer­king, Saamo blij met gesprekken: “We hopen dat gemeente zelf beslist om stopzet­ting terug te draaien”

Het lokaal bestuur van Denderleeuw heeft in samenspraak met Saamo beslist om de opzeg die werd gegeven voor een periode van drie maanden te bevriezen. Het bestuur en Saamo hebben opnieuw aan tafel gezeten na de heisa die was ontstaan omdat de gemeente de samenwerking met de sociale organisatie had stopgezet. Saamo hoopt dat de gemeente die beslissing nog terugdraait.