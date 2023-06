WEER. Kans op bewolkt weer in Liedekerke vanochtend

Aalste­naars kunnen instappen in de OH­NE-coöperatie: “Verpak­kings­vrije winkel­groep klaar voor volgende stap”

OHNE, de groep van 6 winkels met focus op verpakkingsvrij, bio en lokaal (2 in Gent, Zwalm, Aalst, Ternat en Nevele) die in juni 2015 voor het eerst haar deuren opende in Gent, viert dit jaar haar 8-jarig bestaan. “Nu is het tijd voor OHNE om een tweede stap te zetten en samen met haar klanten verder te groeien, dat doet ze door haar klanten de mogelijkheid te geven mee te stappen als aandeelhouder in de OHNE-Coöperatie.”