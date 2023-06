WEER. Helder weer in Liedekerke vanochtend

Wat te doen dit weekend in Brussel, de Rand en het Pajotten­land: van een WK loopfiet­sen tot de Urban Trail

Nog geen plannen voor dit weekend? Onze redactie helpt je graag verder met vijf leuke tips voor het weekend van 24 en 25 juni in Brussel, de Rand en het Pajottenland. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?