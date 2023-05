WEER. Gedeeltelijk bewolkt weer in Liedekerke vanochtend

Van het ‘Hard Blok Café’ tot Gare Maritime: op deze 7 plekken kan je in alle rust gaan blokken in Brussel, de Rand en het Pajotten­land

Met juni in zicht staan ook de examens weer bijna voor de deur. Op heel wat plekken kunnen studenten tegenwoordig samen studeren. Onze redactie ging op zoek naar de meest opmerkelijke locaties om je examens voor te bereiden in Brussel, de Rand en het Pajottenland. Van een klooster in Herne tot Tour&Taxis in Brussel: hier leg jij de basis voor een grote onderscheiding.