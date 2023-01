‘Waterskatepark’ blikvanger in Liedekerkse klimaatstraat: “We slaan drie vliegen in één klap”

“‘De Dender is de meest gevoelige rivier van Vlaanderen, zowel wanneer het gaat over wateroverlast als over droogteproblemen”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Katia Segers (Vooruit) uit. “Met deze subsidies vangen we drie vliegen in één klap: we pakken de, waterproblematiek in onze gemeente aan, we zetten grote stappen vooruit in de ontharding van onze wegen én onze jeugd krijgt er een prachtig nieuw skatepark bij.”