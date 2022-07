Waar wil jij een nieuwe boom in Liedekerke? Map a Tree geeft inwoners de kans makkelijk suggesties te doen

“Ik ben enorm gecharmeerd door het project van Ecovator”, vertelt schepen Katia Segers (Vooruit). “Door mee te werken aan dit project slaan we twee vliegen in één klap. Niet alleen helpt het onze gemeentelijke doelstelling om participatief te gaan werken, we zetten ons ook in om werk te maken van een beter milieu en klimaat. Niet alleen ondertekende de gemeente het Vlaamse bomencharter waarbij er tegen 2040 één boom per inwoner moet komen, via het burgemeestersconvenant werd in Halle-Vilvoorde beslist om onze CO2-uitstoot tegen 2030 met veertig procent te laten dalen. Ook bij dat laatste spelen bomen een belangrijke rol. Net omdat het project tegemoet komt aan deze verschillende doelstellingen van onze gemeente was ik er enorm door gecharmeerd.”