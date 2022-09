Vooruit Liedekerke voerde actie aan basisschool De Bij

Denderleeuw Rookontwik­ke­ling in woning nadat pan met olie vuur vat

In de Van Lierdestraat in Denderleeuw is vrijdag rond de middag een brandmelding binnen gekomen nadat er brand was ontstaan in de keuken. Het vuur was snel geblust, waardoor de brandweer niet moest blussen, maar er was wel heel wat rookontwikkeling aanwezig.

