Vlaamse Kring en Chiro brengen eerbetoon aan Frans De Haes, oprichter van de Liedekerkse jeugdbeweging: “Tot voor kort was hij een illustere onbekend”

Dit jaar blaast de Liedekerkse Chiro zeventig kaarsjes uit. Niet specifiek deze verjaardag, maar wel de oprichter werd afgelopen weekend plechtig herdacht. Hij werd op 5 december 1912 geboren in Lier en trok na het humaniora naar het seminarie in Mechelen, waarna hij in 1936 tot priester werd gewijd. Na enkele jaren als leerkracht te hebben gewerkt werd hij overgeplaatst naar het Pajottenland. Zo werd hij in 1949 onderpastoor in Herne om dat vanaf 20 augustus 1951 in Liedekerke te worden. Het waren Malvine Van Laer en Josephine Van Valckenborgh, beiden leerkracht op de Sint-Antoniusschool, die zich zorgen maakten over de jeugd die buiten de schooluren op straat bleef rondhangen en daarom het idee bij De Haes lanceerden om een jeugdgroep op te richten. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot omwille van het uniform met bruin hemd dat deed denken aan de Duitse soldatenuniformen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de schoot van de Chiro-afdeling ontstond vervolgens nog het orkest Jong En Blij, waarvoor De Haes verschillende missen en melodieën schreef.