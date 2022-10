Vier dagen feest en amusement op Kermis Opperstraat

Liedekerke Fauna Lima opnieuw geopend na zware brand: “Heropening was eerste prioriteit”

Een week na de hevige brand hebben de uitbaters van de bekende Fauna Lima hun zaak kunnen heropenen. De dierenspeciaalzaak is al sinds 1987 een begrip in de streek, maar werd eind vorige week het slachtoffer van een uitslaande brand. “Onze eerste prioriteit ging naar het heropenen van de winkel wat dus gelukt is”, klinkt het. “Nu kunnen we nadenken over de heropbouw.”

9 september