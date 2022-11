Vernieuwde ploeg achter Parochiehuis haalt Christoff naar Sint-Niklaaskerk

“Pastoor Sven Bosmans ging samen met zaalbeheerde Robrecht Segers op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het Parochiehuis in Liedekerke”, valt te horen. “Dat is één van de vijf huizen die onze gemeenschap ruimte geeft om mekeer te ontmoeten binnen onze pastorale zone ‘Meander’. De activiteiten waren er sinds corona stilgevallen en dus was men op zoek naar manieren op het Parochiehuis nieuw leven in te blazen. De vernieuwde ploeg bestaat uit Sven Bosmans, Robrecht Segers, Marie-Jeanne Claes, Hedwig De Bruyn, Michel Asselman, Geert Cobbaert, Marc Bronselaer en Dina Cobbaert.”

Om geld in het laatje te brengen om onder meer de stijgende energiekosten te kunnen dragen wordt op woensdag 28 december om 20 uur een optreden van Christoff met kinderkoor in de Sint-Niklaaskerk georganiseerd. Kaarten zijn in voorverkoop aan 40, 50 of 60 euro te verkrijgen op woensdagnamiddag tussen 16 uur en 18 uur of op zaterdag tussen 9 uur en 12 uur in het Parochiehuis. Ook telefonisch kan je bestellen bij Geert Gobbaert via het nummer 0474/94.01.15. Meer informatie over het Parochiehuis en het optreden is te vinden op parochiehuizenmeander.be.