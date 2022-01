Uitslaande brand treft drie woningen in Liedekerke: geen slachtoffers

De brand in Fabriekstraat werd kort na 21.45 uur opgemerkt. Het vuur begon in de woning van de bekende volksmens Frans ‘Sis’ Lievens (89), voormalig OCMW-raadslid in de gemeente voor de toenmalige VLD. De brandweerzones Vlaams-Brabant West een Zuid Oost snelden ter plaatse en werden onmiddellijk geconfronteerd met een uitslaande brand. Een overslag naar minstens één van de twee aanpalende woningen kon helaas niet worden vermeden. Lievens zelf, wiens vrouw in een rustoord verblijft, kan voorlopig terecht bij familie. Een koppel dat naast de man woont, werd door de gemeente een serviceflat in Residentie Paepenbergh aangeboden, dat aan de overkant van de straat gelegen is. De buren van de woning op de hoek kunnen voorlopig ook terecht bij familie in de buurt. Over de oorzaak van de brand bestaat voorlopig nog geen duidelijkheid.