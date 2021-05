Twitter-account linkt burgemeester en schepen Liedekerke aan ‘vaccinatievoorsteken’: “Hij heeft vandaag nog een klacht aan zijn been”

LiedekerkeBartes, een Twitteraar die zich regelmatig aan politieke onthullingen waagt, noemt burgemeester Steven Van Linthout en schepen Rita Triest, beiden CD&V Plus, in een tweet over ‘ vaccinatievoorkruipers ’. Van Linthout ontkent met klem dat hij al gevaccineerd werd en zegt klacht te zullen indienen tegen Bartes. Triest werd wel al gevaccineerd, nadat ze opgebeld werd omdat er vaccins over waren.

Eerder deze week kwam uit dat Veerle Heeren, de burgemeester (CD&V) van Sint-Truiden, veel te vroeg gevaccineerd werd. Ze had zich laten opnemen als deel van de groep vrijwilligers van het vaccinatiecentrum. Twitteraar Bartes noemt nu in tweets nog burgemeesters die zich hieraan bezondigd zouden hebben. “Sommige burgemeesters doen het gewiekster. Zich opgeven als vrijwilliger, ingeënt worden en dan niet meer komen opdagen. Zou dat het geval kunnen geweest zijn in Liedekerke? Samen met zijn vijfde schepen, voorzitster sociale dienst, beide CD&V...?” De tweet van Bartes, die dagelijks uitpakt met al dan niet correcte onthullingen over Vlaamse politici, stelt openlijk de vraag of er in Liedekerke sprake is van ‘vaccinatievoorsteken’. Van Linthout en Triest hadden al weet van de tweet toen we hen contacteerden. “En die man heeft vandaag nog een klacht aan zijn been voor laster en eerroof”, reageert de burgemeester. “Ik heb geen idee waarop die man zich baseert. Het klopt dat ik vrijwilliger ben om mensen te vervoeren, maar tot op vandaag heb ik nog geen spuit gekregen.”

Brug te ver

“Ik kan heel veel verdragen en heb al veel over mijn hoofd gekregen, maar dit is een brug te ver”, aldus de burgemeester. “Als hij anoniem de held wil uithangen op Twitter is dat goed, maar het levert hem nu een klacht op. Het is jammer dat op deze manier alle politici over dezelfde kam worden geschoren, want alle politici zijn zogezegd slecht. En waarom worden alleen politici geviseerd? Als iemand anders wel effectief voorgestoken zou hebben wordt die toch ook niet aan de schandpaal genageld? Ik noem dat een heksenjacht.”

Volledig scherm De Tweet van Bartes. © Twitter

Schepen wel gevaccineerd

Schepen Rita Triest werd wel al gevaccineerd. Dat steekt ze ook niet onder stoelen of banken en liet ze enkele weken geleden al op Facebook weten. “Dat gebeurde op een zaterdag”, zegt ze. “Ik werd rond 11 uur opgebeld door een vrouw die mij de kans gaf om mij te laten vaccineren omdat er vaccins over waren. Er werd gevaccineerd met AstraZeneca en blijkbaar hadden hierdoor enkele mensen afgebeld. Waarom ik die dag werd opgebeld? Geen idee. Misschien had ik dat moeten vragen. Maar het is wel zo dat ik een risicopatiënt ben en sowieso ook 65-plusser. Misschien heb ik mijn vaccin dus maar een week vroeger dan voorzien ontvangen.”

Triest bekijkt nog of ze klacht gaat indienen. “Ik bespreek het eens met Van Linthout, maar misschien moet ik dat ook wel doen”, besluit ze. “Zo stoppen zulke onnozelaars misschien wel met hun zever. Voorts ga ik er mij niet druk om maken. Ik heb een brede rug en een olifantenvel.”

Geen uitnodiging

Ook de burgemeester van Galmaarden, Patrick Decat (CD&V) wordt genoemd in één van de tweets. Hij reageert vol ongeloof. “Geen idee vanwaar ze het halen, maar ik heb absoluut nog geen vaccin gehad. Vandaag heb ik al meerdere telefoontjes gehad die me dezelfde vraag voorleggen. Ik ben 58 en heb zelfs nog niet eens een uitnodiging ontvangen. Wanneer het moment er is, en dat zal vrij snel zijn, zal de pers een uitnodiging ontvangen. Zo zal het duidelijk zijn voor iedereen dat er ook in Galmaarden niemand voorgetrokken wordt in de campagne. Het kan absoluut niet zijn dat dergelijke twitteraars met valse beschuldigingen naar buiten komen, een schande.”