Twee mannen opgepakt voor overvallen in Liedekerke, Halle, Vilvoorde en Gent

Liedekerke Agent als klant getuige van gewapende overval: “Misnoegd dat ik niets in de gaten had”

Twee gemaskerde en gewapende mannen hebben donderdagochtend de Carrefour Express aan het station van Liedekerke overvallen. Het personeel werd onder schot gehouden en diende de inhoud van de kassa af te geven. Opmerkelijk: een politie-inspecteur was aanwezig tijdens de overval, maar had niets in de gaten. “Enorm teleurgesteld en misnoegd dat ik ze niet heb kunnen pakken”, zegt hij. “Ik ben hen nog achterna gelopen, maar heb ze niet meer aangetroffen.”