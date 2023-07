Twee dagen na elkaar parkconcerten met Aaron Blommaert en Sam Gooris

Inbreker drinkt fles Bacardi op en wordt uiteinde­lijk veroor­deeld: “Van de situatie geprofi­teerd”

Een man die betrapt was bij een inbraak in een nachtwinkel is veroordeeld tot 15 maanden cel. De inbreker had ,et een fles Bacardi leeggedronken in de winkel waardoor de agenten hem dronken aantroffen vanachter in de winkel.