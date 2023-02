Supporters van café Daatmet schenken 500 euro aan Team Senn

“We hadden de oproep naar centjes op Facebook gezien, onder meer via één van onze leden die met Dipika in de klas heeft gezeten”, klinkt het bij de supporters van Daatmet. “En onze club heeft drie doelen waar we ingezameld geld aan schenken. De jeugd van VK Liedekerke, Dario Van Der Heyden en tot slot sociale doelen binnen onze gemeente. Maar we waren het voltallig eens om deze keer de gemeentegrens over te steken. Dipika werkt overigens ook in De Valier in Liedekerke.” Het geld werd onder meer ingezameld tijdens de streekproductenmarkt van halfweg augustus vorig jaar. In totaal kan er 500 euro worden geschonken aan Team Senn. “En we zijn al overeengekomen dat er deze zomer tijdens ons event snoep verkocht zal mogen worden”, klinkt het. “We hebben dat die mensen dankzij onze steun meer bekendheid krijgen zodat we het gezin uit de miserie kunnen helpen.”

Centjes voor Dipika en Kevin zijn meer dan welkom. “Door de overheid worden we niet echt gesteund”, zegt de mama. “Ons zoontje is niet gehandicapt genoeg om te kunnen rekenen op verschillende zaken. We ontvingen bijvoorbeeld al twee à drieduizend euro, maar als je weet dat alleen die aangepaste bedbox al meer dan vijfduizend euro kost. We zullen ook nog een aangepaste eetstoel én een autostoel moeten aankopen. Het zijn collega’s en vriendinnen die met Team Senn begonnen zijn. Eerst een Whatsappgroepje om steun uit te putten, maar nu hebben zij zich dus ook geëngageerd om geld in te zamelen. Daar had ik het in het begin wat moeilijk mee want je moet je trots opzij zetten. Het is voor het eerst dat we in één keer zo’n mooi bedrag ontvangen.”