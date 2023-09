Mantelzorg­ca­fé De Palto: “Tips over keuzes maken, in je leven en op je werk”

Op maandag 11 september om 10 uur organiseert De Palto opnieuw zijn gratis maandelijks praatcafé voor personen die zorgen voor een naaste. Deze keer vertelt Nele Colle in Utopia hoe moeilijk het is om ‘neen’ te zeggen en geeft ze tips over keuzes maken, in je leven en op het werk.