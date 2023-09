Update Verdachte opgepakt na bommelding bij Napoleon Games in Erembode­gem: 200 personeels­le­den geëvacu­eerd

Het personeel van de Gates-site in Erembodegem bij Aalst is geëvacueerd omwille van een bommelding die gericht was op de organisatie Napoleon Games. De politie is ter plaatse met een hond om het gebouw te onderzoeken. Intussen werd de verdachte al opgepakt.