Sint trekt opnieuw met paard en kar door Liedekerke

Liedekerke Filip Dewinter zonder incidenten ontvangen door gevuld ‘t Bakske

De lezing van Vlaams volksvertegenwoordiger Filip Dewinter in Liedekerke is zaterdagavond zonder problemen verlopen. Een legertje agenten en leden van de ordedienst van het Vlaams Belang stonden paraat, maar diende niet in te grijpen. Ook de mobiele camera werd aan het café geïnstalleerd. In ‘t Bakske zelf was een vijftigtal sympathisanten aanwezig.

20 november