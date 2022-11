Sint Antonius ontvangt 100.000 euro voor herinrichting van de turnzaal

Welle Tessa wint battle in The Voice Comeback Stage en moet nu Q-luisteraar overtuigen om liveshows te halen

Tessa Cornelis (23) uit Welle heeft haar ‘battle’ in ‘The Voice Comeback Stage’ op VTM GO gewonnen en is alweer een stapje dichterbij een plekje in de liveshows van ‘The Voice van Vlaanderen’. Ze hoeft nu enkel nog de Q-luisteraar te overtuigen.

27 november