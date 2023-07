Livios Deze stadstuin in hartje Antwerpen is op-en-top de Provence, maar ook perfect budget­vrien­de­lijk

Michael en Sam droomden voor hun woning in hartje Antwerpen van een stadstuin met Provence-allures. Dankzij de slimme aanpak van hun tuinaannemer is die droom werkelijkheid geworden. Het ontwerp van deze zuiderse stadstuin won zelfs de Vlaamse Tuinaannemersprijs in 2020. Bouwsite Livios ging na hoe het ontwerp precies tot stand kwam.