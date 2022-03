Procedureslag gaat door: opnieuw beroep tegen nieuwe vergunning Lidl-project

Op 3 februari van dit jaar besliste de provincie Vlaams-Brabant om opnieuw een vergunning te leveren aan de initiatiefnemers van het project in de Liedekerkse stationsomgeving. Bedoeling is dat daar, in wat voor tegenstanders natuur- en overstromingsgebied is, twee woonblokken met 32 appartementen en een Lidl-filiaal komen. Opnieuw, want de gemeente verleende in juni 2020 al een eerste vergunning. Daartegen gingen het Vlaams departement Omgeving en Natuurpunt Affligem-Liedekerke in beroep bij de provincie, waar beide beroepen onontvankelijk werden verklaard. Tegen die beslissing werd beroep aangetekend door beide partijen waardoor het dossier bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen belandde. Daar werd de afgeleverde vergunning vernietigd en dus moest de de provincie zich opnieuw buigen over het project en werd er vorige maand dus opnieuw een vergunning afgeleverd. Natuurpunt Denderstreek, waaronder de afdelingen Aalst, Affligem-Liedekerke, Boven-Dender, Denderleeuw, Erpe-Mere, Groot-Haaltert, Herzele en Ninove vallen, heeft nu dus opnieuw beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “Alle afdelingen van de Denderstreek verzamelen zich eendrachtig in het verzet tegen de bouw van dit nutteloos project in ecologisch waardevol overstromingsgebied”, laat Natuurpunt Affligem-Liedekerke weten. “Natuurpunt Denderstreek trekt klaar en duidelijk de lijn voor het gehele Denderbekken. Ruimte voor water wil zeggen dat er niet gebouwd kan worden in overstromingsgebied.” Of ook het departement Omgeving opnieuw in beroep gaat is onduidelijk.