Prijzen voor huizen blijven stijgen in Liedekerke, appartementsprijzen dalen

Aalst Minderjari­ge ‘leent’ auto van schoonzus en gaat toertje rijden

Een 18-jarige jongeman stond maandag voor de politierechter in Aalst nadat hij door de politie achter het stuur betrapt werd. De man was op het moment van de feiten nog minderjarig en had nog geen rijbewijs toen hij de auto van zijn schoonzus genomen had.

9 januari