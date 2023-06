Politiezone TARL zoekt vrijwillige verkeersmedewerkers

Duizenden vissen overleden in Dender­leeuw na zuurstofte­kort in water door hevige regenval

In de Dender in Denderleeuw heeft een bewoner gefilmd hoe duizenden vissen naar adem hapten aan het wateroppervlak. Dat gebeurde naar aanleiding van de hevige regenval die dinsdag over ons land trok. Daardoor ontstond er een groot zuurstoftekort in het water. Duizenden vissen lieten het leven door het voorval. Een viswedstrijd die normaal dit weekend moest plaatsvinden, werd om die reden afgelast.