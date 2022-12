Politie en burgemeester tikken Liedekerkse burgerwacht The Nightwatch op de vingers: “Zelfs Binnenlandse Zaken vraagt om die mannen onmiddellijk een halt toe te roepen”

LiedekerkeEr is overleg geweest over de Liedekerkse burgerwacht The Nightwatch, en dan vooral over de werking ervan. De bedoeling van die wacht was om te patrouilleren door de straten en verdachte zaken te melden aan de politie nadat de gemeente geplaagd werd door een inbrakenplaag. De burgemeester en politie hebben de burgers nu duidelijk gemaakt dat het initiatief verboden is en dat er zelfs sprake kan zijn van crimineel gedrag. Ze hebben dan ook opgedragen onmiddellijk te stoppen met het initiatief.