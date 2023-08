Dender­leeuw en SAAMO zetten samenwer­king definitief stop: “Het betekent zeker niet het einde van het opbouwwerk”

De samenwerking van de gemeente Denderleeuw en vzw SAAMO loopt nog tot eind oktober, maar wordt dan stopgezet. “SAAMO vzw wenst niet in te gaan op het voorstel van het lokaal bestuur om de samenwerking verder te zetten in afgeslankte vorm”, zegt de gemeente. “Het aanbod van ontmoetingshuis De Palaver wordt vanaf 1 november vast verankerd in het gemeentelijk aanbod.”