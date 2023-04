Partijen leggen oorzaak bij elkaar na zwaar ongeval op N208: “Hij had zich aan inhalende tegenligger kunnen verwachten”

NET OPEN. Diederik (33) maakt winkel van webshop Jagter: “Alles voor jagers, mensen die de natuur intrekken en hondenlief­heb­bers”

Met zijn webshop Jagter en de podcast Over Jacht was Diederik Aelbrecht uit Roosdaal al geen onbekende meer in jagersmiddens. Nu tilt hij alles naar een hoger niveau met een gloednieuwe winkel: D-Outdoor. Samen met vennoot Willem Bonneux nam hij D-Outdoor uit Scheldwindeke over. Op de vooravond van het grote openingsweekend leidt Diederik ons al even rond. “Dit is uniek in de regio”, klinkt het.