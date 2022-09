Parket toont zich mild voor vrouw die in tuin geit onverdoofd slachtte

Roosdaal Roosdaal neemt deel aan World CleanUp Day

Op 17 september is het opnieuw World CleanUp Day. Dan gaan vrijwilligers in meer dan 150 landen op pad om zwerfvuil te ruimen. In ons land wordt de actie ondersteunt door Mooimakers, en die zijn ook actief in Roosdaal. Het gemeentebestuur roept op om massaal mee te helpen aan de actie.

7 september