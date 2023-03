Pajottenlands Centrum zet zorgkundigen in de bloemetjes

Naar aanleiding van de Dag van de Zorg die aanstaande zondag plaatsvindt zijn enkele oud-cursisten van het Pajottenlands Centrum in de bloemetjes gezet. Er werd op bezoek gegaan bij Anja die werkt bij de regionale dienst Gezinszorg van Pajottenlands Centrum, Latha die werkzaam is in woonzorgcentrum Keymolen in Lennik en bij Franky die aan de slag is bij woonzorgcentrum ‘t Kartuizerhof in Lierde. Op 28 april gaat in Liedekerke een nieuwe gratis opleiding tot zorgkundige van start. Wie interesse heeft kan terecht op de infomomenten op 30 maart of 17 april, telkens om 13 uur. Meer informatie is ook te vinden op pajottenlandscentrum.be of via 053/64.11.64.