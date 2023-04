Paaseierenraap met bezoek van paashaas in Pastoriepark

Fiberklaar komt naar Liedekerke (en organi­seert eerst infoverga­de­ring)

Fiberklaar is al enkele maanden volop bezig met het uitrollen van een glasvezelnetwerk in Vlaanderen. Nu heeft het de pijlen gericht op Liedekerke en Ninove. In Liedekerke is er volgens Fiberklaar een potentieel van 6.000 aansluitingen. Door je gratis aan te sluiten op het netwerk krijg je kans om een abonnement te nemen op glasvezeldiensten van providers die van het Fiberklaar-netwerk gebruik maken.