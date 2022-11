Ordedienst moet boekvoorstelling van Filip Dewinter in ‘t Bakske beveiligen

LiedekerkeVlaams volksvertegenwoordiger en partijboegbeeld Filip Dewinter (Vlaams Belang) zakt komende zaterdag af naar Liedekerke voor de voorstelling van zijn recentste boek Omvolking . Na onder meer fysiek geweld en manifestaties vanuit linkse hoek staan de zenuwen in Liedekerke gespannen. “Spijtig dat het moet gebeuren, maar we voorzien een eigen ordedienst in Liedekerke”, zegt Dewinter. Voorlopig zijn tegenacties nog niet aangekondigd.

Dewinter komt zaterdag 19 december naar café ‘t Bakske in het centrum van Liedekerke om er zijn nieuwste boek Omvolking voor te stellen. Vanaf 20 uur geeft hij meer uitleg over het boek waarna de aanwezigen met de volksvertegenwoordiger in debat kunnen gaan. Vervolgens krijgt iedereen de mogelijkheid het boek te kopen en te laten signeren. Het boek beschrijft de omvolkingstheorie die gaat over het vervangen van de Westerse inheemse bevolking door immigranten met een niet-westerse cultuur. Vanuit linkse hoek komt er veel protest tegen deze theorie en bij uitbreiding dus ook tegen de boekvoorstellingen. Zo kreeg Dewinter in Antwerpen ei zo na een emmer water over zich uitgegoten en werd hij in Kessel-Lo tegen de grond gewerkt. Tegen de boekvoorstelling van begin december op de Universiteit Gent, georganiseerd door KVHV-Gent, lopen ook verschillende acties en petities.

In Liedekerke wordt dus alvast het zekere voor het onzekere genomen om problemen te vermijden. “We weten helaas niet wat de risico’s zijn”, zegt Dewinter. “Duiken er al dan niet tegenmanifestanten op? Zijn de aanwezige mensen veilig? Het is altijd raadzaam om voorzichtig te zijn en de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen, ook al gebeurt er uiteindelijk niks. We voorzien dus een minimale eigen ordedienst, al is het spijtig dat het zo moet lopen. Zo wordt een sfeer van intimidatie geschept, wat ook de bedoeling is van de tegenmanifestatie. Het is voor een stuk intimideren om mensen weg te houden. Een alternatief is om alles af te lasten en mijn mond te houden, maar dat ben ik niet van plan.”

Quote De politie is veelal zelf vragende partij voor een ordedienst Luc Vermeulen

De ordedienst die aanwezig zal zijn is die van het Vlaams Belang zelf. “Een vaste groep van mensen die hierin ietwat gespecialiseerd zijn”, zegt Dewinter nog. “Zij weten zelf goed genoeg wat kan en wat niet kan. Ze bewaken het evenement en staan aan de ingang, maar controleren bijvoorbeeld ook de parking. We hebben al meegemaakt dat auto’s van bezoekers beschadigd werden.” Deze ordedienst staat onder leiding van Luc Vermeulen. “Wij zullen met een vijf- à tiental mensen aanwezig zijn”, bevestigt hij. “Dat is afgesproken met het bestuur van Vlaams Belang Liedekerke nadat de politie liet weten dat het wenselijk is dat er een ordedienst aanwezig is. Dit omdat PVDA liet weten dat het bij elke boekvoorstelling van Filip Dewinter zal demonstreren. Het is overigens veelal op vraag van de politie dat er een eigen ordedienst aanwezig is en dit gebeurt dus telkens in samenspraak met hen.” We probeerden contact op te nemen met Joachim De Maeseneer van PVDA Ninove, één van de dichtstbijzijnde afdelingen, maar die was maandagnamiddag niet bereikbaar.

Volledig scherm In Kessel-Lo was een tegenmanifestatie aanwezig. © Vertommen

Incidenten vermijden

En hoe gaat die beveiliging dan in zijn werk? “Alle leden van de ordedienst krijgen dezelfde richtlijn: probeer elk incident zoveel mogelijk te vermijden”, vertelt Vermeulen. “Hoe dat in de praktijk verloopt, hangt af van op welke manier de politie aanwezig is. Zo was de politie in Kessel-Lo totaal onderbemand en hebben onze mensen moeten optreden. Maar één regel is duidelijk: we proberen te allen tijde geweld te vermijden. Maar wanneer onze mensen lichamelijk worden aangevallen, zal er uiteraard gereageerd worden. Dat lijkt mij logisch.” Het gaat hier overigens niet om de ordedienst van Voorpost. “Leden van de ene ordedienst zijn soms lid van de andere”, weet Vermeulen. “Maar het is ook zo dat sommigen van Vlaams Belang belang niks te maken hebben met Voorpost en omgekeerd. De ordedienst van Voorpost wordt ook niet door mij geleid.”

Quote Ik ben geen voorstan­der van wat hij komt verkondi­gen, maar blijkbaar is er toch een publiek voor Steven Van Linthout

Vrije meningsuiting

En wat vindt burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) daar allemaal van? “We leven in een land met vrije meningsuiting”, zegt hij. “Meer valt daarover niet zeggen. Uiteraard ben ik allesbehalve voorstander van wat Dewinter komt verkondigen, maar blijkbaar is er toch een publiek voor. Welke veiligheidsmaatregelen er worden getroffen kan ik u niet meedelen. De politie is op de hoogte en beoordeelt wat er al dan niet nodig is.” De politiezone TARL bevestigt. “Zonder in detail te treden, kan ik meegeven dat van elk evenement een risicoanalyse wordt gemaakt”, zegt woordvoerder Steven De Ridder. “Op basis daarvan nemen we de nodige maatregelen.”

En zo verloopt elk bezoek van Filip Dewinter aan Liedekerke niet zomaar zonder slag of stoot. In 2015 waren hij en Anke Vandermeersch nog aanwezig voor een ontbijtgesprek naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de afdeling. Toen waren gepantserde wagens en lijfwachten nodig omdat twee weken voordien een gemaskerde en gewapende man voor de woning van Dewinter had gestaan. Bij de oprichting van de afdeling was Dewinter eveneens aanwezig en werd hij geconfronteerd met een grote tegenbetoging.

Volledig scherm Filip Dewinter (Vlaams Belang) © Vertommen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.