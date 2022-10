Opnieuw inbraak in wijk langs Gravenbosstraat, ook poging in Borchtlombeek

De laatste inbraak dateert van zaterdagavond in de Begonialaan, een straat gelegen in de wijk die in de volksmond de ‘Mobiliswijk’ wordt genoemd. Het gaat om de wijk langs de Gravenbosstraat waar aan de toegangsstraat een Carrefour Express is gelegen. Hoe de daders zijn binnengeraakt en wat er werd gestolen is niet duidelijk.

Afgelopen woensdag werd in een andere wijk langs de Gravenbosstraat ook al ingebroken. Toen werden twee mannen rond 20 uur op heterdaad betrapt in de Kerselarenlaan. Ze sloegen te voet op de vlucht via de tuinen in de Lijster- en Meeuwenlaan. Ondanks bijstand van een helikopter en een speurhond konden beide verdachten ontkomen.

Tot slot werd er zaterdagavond ook geprobeerd om in te breken in een woning in het nabijgelegen Borchtlombeek. Het alarm kon de daders hier wegjagen. Of er een verband is tussen de drie feiten is onduidelijk. Het is niet duidelijk of er de afgelopen dagen nog andere inbraken of inbraakpogingen werden gepleegd. Wie verdachte personen of auto’s opmerkt belt best onmiddellijk het nummer 101 om de politie te verwittigen.