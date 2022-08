Noa Kiekens wil Miss België worden: gemeente vraagt om op haar te stemmen

Begin volgend jaar doet Noa Kiekens een gooi naar het kroontje van Miss België en de gemeente laat haar inwoners op Facebook alvast even kennismaken met hun plaatselijke kandidate. Kiekens is 22 en is verantwoordelijke in een kinderdagverblijf in Affligem. Daarnaast is ze ook gediplomeerd make-up artieste en in het weekend vind je haar achter de toonbank van de Affligemse bakkerij ‘Hof Ter Semelaer’. In haar vrije tijd is ze dan weer een echte wielertoerist.