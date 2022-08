Nieuwe zitbanken van Amerikaanse eiken uit Liedekerke- en Hertigembos

Zowel in het park in het centrum van de gemeente als aan de dierenbegraafplaats werd deze week een nieuwe zitbank geplaatst. Originele exemplaren, volledig gebeeldhouwd uit Amerikaanse eiken. Die boom is een exoot en hoort hier niet thuis, waardoor deze gekapt worden. Vorige zomer verschenen er zo al vier zitbanken in het straatbeeld. In Ternat zijn de banken terug te vinden achter het gemeentehuis en in de geboorteboomgaard. Uitrusten op de originele banken kan in Liedekerke aan het station bij het begin van natuurgebied de Valier en aan de ingang van Liedekerkebos. Ze zijn een onderdeel van het Plan Steenuil, een project van de gemeentebesturen van Ternat en Liedekerke, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Natuurpuntafdelingen Affligem-Liedekerke en Ternat en het Agentschap Natuur en Bos. Bedoeling is om Liedekerke- en Hertigembos, samen zo’n 200 hectare groot, met twintig procent uit te breiden. Versnipperde natuurgebieden of locaties moeten ook verbonden worden met de bossen. Zo hoopt men de biodiversiteit te verhogen.