N-VA stelt Liedekerkse medewerking aan Riviercontract Bellebeek in vraag: “Tegen wateroverlast, maar intussen bouwen in overstromingsgebied”

LiedekerkeZeven gemeentebesturen, de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Milieu Maatschappij hebben een plan van aanpak klaar om wateroverlast en droogtes in het stroomgebied van de Bellebeek aan te pakken . Die waterloop mondt uit in de Dender in Liedekerke, waar het plan ter goedkeuring naar de gemeenteraad kwam. Stof voor discussie, zo bleek. “Jullie ondertekenen een plan om maatregelen te nemen tegen wateroverlast, maar staan vergunningen in overstromingsgevoelig gebied toe?”, foeterde oppositiepartij N-VA. “Dat plan is dus een lege doos?”

Concreet werd het Riviercontract Bellebeek ter goedkeuring voorgelegd aan de Liedekerkse gemeenteraad. Het plan kwam tot stand nadat de gemeentebesturen van Affligem, Asse, Gooik, Liedekerke, Lennik, Ternat en Roosdaal, de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Milieu Maatschappij in 2020 de handen in elkaar sloegen. Er werd een charter ondertekend om te onderzoeken wat nodig is om wateroverlast en droogte in het stroomgebied van de Bellebeek meester te kunnen blijven. “En het plan is nu klaar”, verduidelijkte schepen Dirk Lodewijk (Vooruit). “De Bellebeek heeft haar bron in Gooik en mondt in Liedekerke uit in de Dender. In zes verschillende gemeenten zullen in totaal 42 infrastructuurwerken uitgevoerd worden. Bij ons zijn geen werken nodig. Bedoeling is om begin mei officieel te kunnen beginnen met de uitvoer.”

Volledig scherm N-VA-gemeenteraadsleden Peter Droeshout, Kris Asselman en Kasper Daem met de voeten in het water. © Rv

Lidl-project in rode zone

Reden genoeg voor N-VA om haar stokpaardje boven te halen: het Lidl-project langs de Affligemsestraat. “Jullie ondertekenen dat contract, maar leveren wel een vergunning voor het Lidl-project in overstromingsgevoelig gebied af”, sprak raadslid Peter Droeshout. “Die zone kleurt gewoonweg bloedrood. De Watertoets is duidelijk daarover. Het ondertekende charter is dus gewoon een lege doos? Jullie laten andere gemeenten miljoenen betalen zodat jullie vergunningen in overstromingsgevoelig gebied kunnen toelaten.” Gemeenteraadsvoorzitter Etienne Schouppe (CD&V) probeerde de kritiek af te blokken door aan te geven dat de grond van het Lidl-project zich niet in het stroomgebied van de Bellebeek bevindt, maar volgens Droeshout gaat het plan niet alleen over de Bellebeek maar bij uitbreiding over het volledige grondgebied. “Daar gaat het preventieve karakter van het contract, zeker als de schepen aangeeft dat we ons toch nooit kunnen wapenen tegen een waterbom als in Wallonië vorige zomer”, aldus N-VA. Lodewijk gaf aan dat geen enkele locatie in ons land en bij uitbreiding Europa zo’n waterbom zou kunnen verwerken.

Volledig scherm In Roosdaal, Liedekerke, Affligem en Ternat kleuren volgens de Watertoets tal van gebieden donker of lichtblauw door de invloed van de Dender en de Bellebeek. © waterinfo.be

Schepen geïrriteerd

“Probeer alstublieft correcte informatie te geven”, sprak een geïrriteerde schepen Lodewijk nog. “Ik wil hierna ook niet meer verder ingaan op de afgeleverde vergunning voor het Lidl-project. Maar het is duidelijk dat dit project zich in signaalgebied bevindt en dat er op de specifieke locatie nog nooit wateroverlast is geweest. Zelfs op foto’s van de zware wateroverlast in 2010 valt te zien dat er daar geen water heeft gestaan. De overstromingsproblematiek in de stationsomgeving is overigens volledig aangepakt bij de heraanleg van die stationsomgeving. Ook in het aanpalende natuurgebied De Valier werd al ingegrepen, onder meer in samenwerking met Natuurpunt.” Uiteindelijk werd het punt door de voltallige gemeenteraad goedgekeurd.

Volledig scherm De betrokken waterlopen zijn op deze kaart in het blauw te zien en bevinden zich in het met rood omcirkelde stroomgebied van de Bellebeek. © waterinfo.be