Muilezel helpt oplichtersbende: “Ik begrijp niet wat er gebeurd is”

Het slachtoffer had vorig jaar een WhatsApp-berichtje gekregen dat zogezegd afkomstig was van zijn zoon, en waarin die vroeg om hem t helpen bij een aantal overschrijvingen. De man ging daarop in en schreef een aanzienlijke som geld over naar verschillende rekeningen. Eén van die rekeningen behoorde toe aan de jongeman uit Liedekerke, en daar werd 2.400 euro op gestort. Een dag later werd de volledige som al afgehaald via een cashautomaat in het Brusselse. “Ofwel heeft meneer dit geld zelf afgehaald, ofwel heeft hij zijn bankkaart en -code uitgeleend aan iemand anders”, zei het parket. “Een andere mogelijkheid is er niet. Vermoedelijk is hij ingegaan op één van die ontelbare berichten op sociale media waarin manieren beloofd worden om snel wat bij te verdienen. Meneer heeft nog een blanco strafblad, daarom vraag ik een werkstraf.”