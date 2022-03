Man voor rechter voor verboden wapenbezit: “Er lopen rare mensen rond als het donker is”

De ex-vriendin van de man belde op 24 maart 2020 de politie omdat ze angst had voor hem. “Hij heeft thuis immers een vuurwapen”, gaf ze nog mee aan de agenten. Bij een huiszoeking werd een vuurwapen en patronen aangetroffen. Een dag eerder was er in zijn wagen al een wapenstok gevonden “Ik heb die bij me om me ‘s nachts veiliger te voelen”, was zijn uitleg. “Ik vul broodautomaten bij en geloof me, er loopt raar volk rond als het donker is.” Er werd de man een minnelijke schikking voorgesteld maar hier ging hij niet op in. Daarom vorderde het prket nu een werkstraf of een boete van 4000 euro. Zelf herhaalde hij nogmaals de woorden die hij tegen de agenten had gezegd. “Ik heb nog nooit een wapen gebruikt maar het is puur om me veiliger te voelen.” Uitspraak op 29 maart.