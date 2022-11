Man voor rechter na 10 schoten met luchtdrukgeweer “Ik heb enkel in de lucht geschoten”

In het voorjaar gebruikte een man een parkeerterrein van een bedrijf als stortplaats. Hij had de toestemming om dat terrein ook te gebruiken als opslagplaats maar dit was niet naar de zin van de beklaagde. Die was boos omdat hij het parkeerterrein had schoongemaakt voor een feest en vroeg de buurtbewoner herhaaldelijk te vertrekken. Toen die daar niet op inging, ging hij naar zijn vlakbij gelegen woning, opende het dakraam en vuurde met een luchtdrukgeweer. “Volgens het slachtoffer werd er een tiental keer in zijn richting geschoten”, zei het parket. “Bij de huiszoeking die daarop volgde overhandigde de beklaagde eerst een klein wapen maar dat was niet het wapen waarmee hij geschoten had. Dat had hij verstopt in een valse wand.”