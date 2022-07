Magneetvisser haalt springtuig boven in Liedekerke: DOVO laat obus gecontroleerd ontploffen

Ontmijningsdienst DOVO werd gewaarschuwd. “Die kwam ter plaatse en stelde vast dat het te gevaarlijk was om de bom te vervoeren”, legt burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) van Liederkerke uit. “De ploeg van DOVO wilde het springtuig daarom in de buurt gecontroleerd tot ontploffing brengen. Uiteindelijk werd uitgeweken naar Affligem waar vlakbij de Finse piste ruimte genoeg was om geen schade te veroorzaken.” Na 20 uur werd de obus uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. Het gemeentebestuur kreeg van DOVO wel de raad om bekijken of er best geen verbod op magneetvissen wordt ingevoerd langs de Dender aangezien het erg gevaarlijk kan zijn om dergelijk springtuig op te halen. “Dat probleem zullen we binnenkort bespreken binnen onze politiezone”, aldus Van Linthout.