Lotte zat op bus die crashte in Duitsland, mama doet haar verhaal: “Ongeval in Sierre ging wel door mijn hoofd”

Lotte was vorige week dinsdagavond met 37 leeftijdgenootjes van de Sint-Antoniusschool in Liedekerke voor een weekje sneeuwpret naar Oostenrijk getrokken. En normaal gezien hadden Sandra en David hun dochtertje deze ochtend rond 10 uur weer in de armen kunnen sluiten. “Maar nu moeten we dus nog enkele uren wachten”, getuigt Sandra. “Deze ochtend rond 5.30 uur kregen we telefoon. ‘Het is hier met de Sint-Antoniusschool. Om te zeggen dat er een ongeluk gebeurd is met de bus. Maar u hoeft niet ongerust te zijn of in paniek te slaan. Alle kinderen en begeleiders bleven ongedeerd’. Maar paniek was er zeker en vast. Dat is maar normaal als je als ouder zoiets te horen krijgt. En zeker wanneer je achteraf de foto’s van het ongeval ziet – ik schrok nog meer. Maar het is goed dat de kinderen en hun begeleiders gezond en wel zijn. Die paniek werd ook wat gevoed door wat er in Sierre is gebeurd. Dat speelt toch ergens in je hoofd, bij mij al vanaf het vertrek. Toen ik zag dat ze veilig en wel waren toegekomen in Oostenrijk was ik al enorm gelukkig. Maar als je dan met zo’n telefoon gewekt wordt schrik je echt wel.”